Apenas 34% dos americanos aprovam governo Bush Apenas 34% dos americanos aprovam o governo do presidente George W. Bush, o nível mais baixo desde que ele assumiu seu primeiro mandato, em 2001, revelou hoje pesquisa da TV CBS. Em relação a janeiro, o apoio a Bush caiu 6 pontos percentuais. De acordo com a sondagem, 59% desaprovam o modo como o presidente conduz o país. Mesmo na luta contra o terror, um dos itens em que normalmente ele tem forte respaldo popular, Bush alcançou seu porcentual mais baixo: 43%. Com relação à guerra do Iraque, 62% dos americanos acham que as coisas estão piorando e 53%, que a derrubada de Saddam Hussein não valeu o preço pago pelos EUA. Entre os militares servindo no Iraque, o apoio à política de Bush também é baixo. Pesquisa dos institutos Zogby International e LeMoyne College mostra que 72% dos soldados querem que as tropas dos EUA sejam retiradas do país no máximo dentro de um ano e 28%, imediatamente.