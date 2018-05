Apesar da proibição, castas ainda dividem país

Apesar de a Constituição indiana ter abolido o sistema de castas há mais de 50 anos, a divisão social baseada nas crenças do hinduísmo ainda persiste na Índia, que tem hoje mais de 2 mil castas e 20 mil subcastas. Determinada no nascimento, as castas se dividem em quatro classes, tomadas a partir da mais "pura" em direção à menos "pura": brâmanes (sacerdotes), kshatriyas (guerreiros), vaishyas (camponeses) e shudras (servos). Embora a discriminação esteja proibida, o antigo sistema hindu permanece forte e ainda causa violência nas áreas rurais. O governo indiano tentou promover alguns planos para reverter a marginalização sofrida pelos integrantes de castas mais baixas, como criar cotas nas universidades. No entanto, o projeto causou uma onda de protestos no ano passado. De acordo com Haripriya Narasimhan, especialista em Índia do departamento de Antropologia da London School of Economics, as castas foram determinadas nas escrituras sagradas do hinduísmo, mas é difícil determinar uma data exata de quando o sistema foi adotado. "As castas existem há muito tempo, mas há uns 2 mil anos não tínhamos tantas divisões como temos hoje", afirmou, por e-mail, ao Estado. A história do hinduísmo conta que as castas foram originadas por meio do sacrifício de uma entidade espiritual chamada Purusha. Da cabeça de Purusha teriam saído os brâmanes; dos braços, os kshatriyas; das pernas, os vaishyas; e dos pés, os shudras. Além dessas quatro categorias, ainda existem os que estão fora do sistema - conhecidos como párias, dalits ou "intocáveis". Os párias são vistos como impuros por exercerem trabalhos considerados "sujos", como lavar roupa ou recolher o lixo. Segundo Haripriya, o sistema só se tornou rígido durante o período em que o país ficou sob domínio britânico. "Antes de a Índia ser colônia, a casta era apenas mais uma característica dos indivíduos da sociedade." Ela explica que o significado das castas para a sociedade indiana mudou à medida que o país progrediu. A sociedade de castas é hierarquizada e os deveres e benefícios concedidos às pessoas variam de acordo com a posição na escala do sistema. Quanto mais baixa a casta, maiores são as restrições de movimento, de alimentação e de estudo dos textos sagrados. Para exemplificar essa situação, a antropóloga destaca que membros de uma casta superior não podem comer alimentos preparados por integrantes de castas inferiores, que também devem ceder espaço às castas mais altas em lugares públicos. A maneira mais comum de diferenciar membros de castas diferentes é pelo sobrenome, mas dependendo da região do país outras maneiras de identificação também são possíveis. "Podemos determinar a casta de uma pessoa pelos alimentos consumidos, dialetos falados e vestimentas."