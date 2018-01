Apesar da tecnologia, guerra será definida em solo Não importa a enorme vantagem dos Estados Unidos de mísseis guiados por satélite e "bombas inteligentes" nem o domínio avassalador dos céus iraquianos. A batalha no Iraque está se tornando uma guerra cruel em campo, com sangrentas batalhas de rua, emboscadas e surpresas desagradáveis. Com as forças norte-americanas nas proximidades de Bagdá, a guerra é complicada pelo fato de milhares de tropas norte-americanas convocadas para a luta ainda estarem em navios, a semanas de distância. Outras permanecem nos Estados Unidos aguardando ordens de embarque. Autoridades dos EUA defenderam na terça-feira seu calendário e tamanho da força. "É o momento de sermos pacientes. Não precisamos exagerar a discussão", pediu o secretário de Defesa Donald Rumsfeld. "Essa guerra apenas começou. E, apesar de que duros combates provavelmente estão por vir, o resultado é garantido." Boa parte da dura luta pode estar bem próxima. Forças da coalizão anglo-americana podem ter de pagar um alto preço em baixas para derrubar Saddam Hussein, sugeriram comandantes. Até agora, cerca de 75 soldados da coalizão mortas foram mortos na guerra, mas o número pode explodir rapidamente em Bagdá, especialmente em combates de rua em rua. A decisão da administração Bush de invadir o Iraque sem a plena participação de uma divisão do Exército que deveria entrar pela Turquia tem intensificado o debate entre analistas militares sobre o tamanho da força em campo. Críticos sugerem que ela não passa pelo teste de força avassaladora da "Doutrina Powell", formulada por Colin Powell - agora secretário de Estado - durante a primeira Guerra do Golfo quando ele era um general do Exército e comandante do Estado Maior Conjunto. Essa doutrina sustenta que a guerra tem de ter objetivos claros e ser travada com uma força avassaladora, ou pelo menos decisiva. Existem cerca de 100.000 homens norte-americanos e britânicos dentro do Iraque, parte de uma força da coalizão de aproximadamente 300.000 em toda a região. Em comparação, o presidente George Bush pai enviou 540.000 tropas dos EUA para expulsar as forças de Saddam do Kuwait - uma missão menos ambiciosa do que a de pôr fim a seu regime. A sugestão de críticos militares de que a força atual é leve e pequena demais para concluir o trabalho "não é boa para nossas tropas e não é exata", contestou o general da Força Aérea Richard Myers, comandante do Estado Maior Conjunto. Mas não existe dúvida de que a guerra tornou-se mais complexa do que foi originalmente antecipado quando foi lançada em 19 de março com ataques aéreos a alvos selecionados visando a cúpula iraquiana. Os aliados encontraram uma resistência mais forte do que a prevista por parte dos combatentes iraquianos. Além disso, houve poucas rendições. Xiitas iraquianos no sul não abraçaram a causa dos Estados Unidos, como muitos estrategistas da guerra previam. Tropas e equipamentos tiveram de ser deslocados para proteger de ataques guerrilheiros uma linha de suprimento de quase 500 quilômetros. Chuva e tempestades de areia também seguraram o avanço. O equipamento da 4ª Infantaria, baseada no Texas, um componente-chave da força geral de invasão do Iraque, ficou parado por semanas na costa da Turquia até que o Pentágono o enviou para o Kuwait - uma viagem de 10 dias. A administração Bush não conseguiu persuadir o Parlamento turco a permitir que forças dos EUA abrissem a partir de seu território uma frente de combate pelo norte. "Poderemos estar no campo de batalha em questão de semanas", considerou ontem o general de brigada Stephen Speakes, um subcomandante da 4ª Divisão de Infantaria. Mas isso sugere ser improvável que a divisão esteja pronta para o início da batalha por Bagdá. Outras unidades militares convocadas continuam nos EUA, aguardando ordens e transporte. Alguns analistas militares sustentam que a decisão de iniciar a guerra sem a 4ª Divisão e outras unidades mina a Doutrina Powell. Mas o próprio Powell discorda. "Quem disse que ela não está sendo implementada?" questionou. "Existe um objetivo político claro: desarmar aquele país de suas armas de destruição em massa. Você tem de fazer isso removendo o regime. Você usa força decisiva para isso." "Posso garantir que o que aqueles generais e almirantes estão fazendo lá, eu sei; eu os treinei", explicou Powell. Anthony Cordesman, especialista em Oriente Médio e questões militares do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, diz ser verdade que mais soldados serão necessários e a falta de um acordo com a Turquia para usá-la como base foi um revés. No entanto, ele também sugeriu que as forças aliadas fizeram grandes avanços e é melhor que eles estejam aonde chegaram - nos arredores de Bagdá -, em vez de ficarem no Kuwait à espera de reforços. "A verdadeira questão é se as forças norte-americanas e britânicas serão capazes de contestar os analistas militares e conseguir a vitória", conclui.