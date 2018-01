Apesar de ajuda dos EUA, Colômbia produz mais coca Contradizendo as afirmações do governo colombiano, a Casa Branca revelou que a produção de folha de coca na Colômbia cresceu 25% em 2001 em relação ao ano anterior, apesar da intensa campanha de pulverização de cultivos patrocinada pelos EUA. Ao divulgar as cifras, o Escritório Nacional de Controle de Drogas, organismo vinculado ao Executivo americano, admitiu que os esforços para a erradicação da droga foram inferiores ao esperado. A sombria avaliação contrastou com o anúncio da semana passada do ministro da Justiça da Colômbia, Rómulo González, segundo o qual a produção da matéria-prima para o refino da cocaína havia decrescido em 16% entre agosto de 2000 e dezembro de 2001. González havia acrescentado que a tendência era "uma clara demonstração" de que o esforço de fumigação das plantações de coca estava funcionando. O comunicado da Casa Branca atribuiu parte do mau resultado que encontrou à inclusão, no relatório de 2001, de uma vasta área de cultivo de coca que não aparecia no mapeamento realizado no ano anterior porque estava encoberta por nuvens. A nota ressaltou também que as equipes de erradicação já tinham pulverizado, após o fechamento do relatório, boa parte das novas plantações de coca. Segundo o governo americano, a área total de plantação de coca apurada em 2001 foi de 1.690 quilômetro quadrado, 335 quilômetros quadrados a mais do que no ano anterior. Parte do aumento foi registrado na área de 42 mil quilômetros quadrados que o governo do presidente Andrés Pastrana havia cedido à guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) de 1998 até o mês passado para servir de sede para as fracassadas negociações de paz.