Apesar de ataques, <i>loya jirga</i> dá seqüência a debate sobre a constituição A loya jirga (grande conselho) deu seqüência hoje aos debates sobre uma histórica constituição para o Afeganistão, apesar de um ataque promovido durante a noite de ontem ter demonstrado a fragilidade da iniciativa de paz iniciada há quase dois anos. Mais de quatro foguetes caíram na zona norte de Cabul - a poucos quilômetros do local do encontro da loya jirga - entre as 23h de ontem e as 2h de hoje, informou o tenente coronel Joerg Langer, porta-voz das forças de manutenção de paz lideradas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na capital afegã. Um dos foguetes atingiu uma casa em um bairro residencial, abrindo um buraco no telhado e estilhaçando janelas. Apesar dos danos, os ataques não deixaram vítimas. Mesmo assim, a loya jirga continua debatendo a proposta de constituição no campus de uma universidade de Cabul. O local não foi atingido por nenhum foguete, garantiu Langer. Os cerca de 500 delegados da loya jirga reuniram-se na manhã de hoje para debater a proposta apresentada pelo presidente Hamid Karzai, que conta com o apoio dos Estados Unidos. Os debates estão no oitavo dia, mas as opiniões ainda estão divididas no que diz respeito a questões polêmicas como direitos das mulheres, idioma do hino nacional, presidência centralizada e direitos humanos. Um comitê de reconciliação reuniu-se hoje a portas fechadas para considerar as possíveis alterações no texto original.