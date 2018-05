Apesar de fim da crise estar próximo, medo ainda ronda ruas de Abidjã

ABIDJÃ - A deposição de Laurent Gbagbo traz para mais perto a perspectiva de paz na Costa do Marfim, mas as ruas da principal cidade do país, Abidjã, devem permanecer um lugar perigoso nos próximos dias ou semanas.

Veja também:

Imagens dos conflitos no país

Entenda a crise marfinense

Mesmo nos redutos dos opositores ao ex-presidente marfinense, as comemorações pela prisão de Gbagbo pelas tropas leais ao rival Alassane Ouattara haviam cessado na segunda-feira, em parte pela exaustão após um confronto de quatro meses que se seguiu à eleição presidencial de novembro, mas também por medo.

Por semanas, os aliados de Gbagbo armaram quadrilhas de jovens com fuzis Kalashnikov, exortando-os a defender o país. Após espalhar o terror por diversos bairros, esses jovens agora estão do lado dos que perderam - sem liderança, descontentes e tão perigosos como antes.

"Nosso trabalho ainda não acabou", disse Tahirou Sanogo, membro de um dos vários grupos de vigilantes armados que vêm operando bloqueios nas ruas para proteger o distrito de Adjame, pró-Ouattara, das incursões promovidas pelos jovens pró-Gbagbo. "Ainda temos de fazer a limpeza", disse ele à Reuters, prevendo mais confrontos nas ruas, como os que deixaram as vias de Abidjan repletas de corpos e carros perfurados pelas balas dos atiradores.

Antes da queda de Gbagbo, que se recusava a reconhecer a derrota nas eleições de novembro e a deixar o poder, a Costa do Marfim viveu meses de guerra civil. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que mais de 500 pessoas morreram nos conflitos, mas indicou que o número pode aumentar.

Em seu primeiro discurso após a prisão do rival, Ouattara pediu calma à população e prometeu levar à Justiça os responsáveis em ambos os lados pelas mortes de civis. O presidente também fez um apelo para uma reconciliação nacional. Os marfinenses, porém, pedem a patrulha das tropas da ONU na cidade para evitar uma nova escalada da violência e crimes motivados por vingança.