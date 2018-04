Apesar de guerra, setor de telecomunicações vive boom no Afeganistão

O setor de Telecomunicações do Afeganistão tem se destacado, com investimentos estrangeiros que ultrapassam os US$ 1,8 bi (cerca de R$ 3,64 bi).

Mesmo envolto em conflitos, mais de 18 milhões de afegãos tem celulares, oferecidos por quatro grande operadoras.

O setor já gerou cerca de 200 mil empregos.

A dúvida é se este movimento vai continuar depois de 2014, quando as tropas estrangeiras irão deixar o Afeganistão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.