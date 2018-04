Apesar de otimistas, negociadores pedem paciência no Quênia Os representantes do presidente queniano, Mwai Kibaki, e do líder oposicionista Raila Odinga retomaram suas negociações na segunda-feira em meio a um clima de otimismo, apostando na iminência de uma solução política para a pior crise enfrentada pelo país desde a independência. O mediador do processo, Kofi Annan, ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), previu que os dois lados chegarão a um acordo nesta semana, superando a disputa em torno da eleição de 27 de dezembro, responsável por detonar uma onda de violência que matou mais de mil pessoas e deixou outras 300 mil desabrigadas. Kibaki e Odinga teriam concordado a princípio, segundo membros de partidos políticos, em formar um governo de coalizão e discutiriam agora os detalhes desse acordo. O Movimento Democrático Laranja (ODM), de Odinga, não exige mais a renúncia de Kibaki, afirmam as fontes. Annan alertou os meios de comunicação sobre o perigo de disseminarem "especulações e boatos" neste momento delicado das negociações. Seguindo o exemplo do ex-secretário-geral, os dois lados também tentaram arrefecer qualquer entusiasmo prematuro surgido no país, já cansado das cenas de incêndio, saque e assassinato --grande parte ocorrida segundo as linhas que dividem os mais de 40 grupos étnicos existentes no Quênia. Com a retomada das negociações em um elegante hotel da capital queniana, Kibaki conclamou os refugiados a regressarem para suas casas. "Vamos ajudar no processo de reconstrução das casas incendiadas", afirmou em uma escola do ensino médio de Nairóbi, onde lançou um novo programa educacional. "Vamos, em verdade, garantir que nenhum ser humano mais se rejubile queimando a casa de um outro ser humano porque isso é uma loucura", disse ele, sob aplausos. Iniciado pela disputa em torno das eleições presidenciais, o derramamento de sangue no Quênia trouxe à tona sentimentos profundos de insatisfação, alimentados por desigualdades na distribuição de terras, bens e poder. Desigualdades que datam do período da dominação colonial britânica. Segundo alguns, nas décadas subsequentes, os políticos quenianos limitaram-se a manipular essas tensões ao invés de tentar resolvê-las.