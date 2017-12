Apesar de redução do nível de alerta, situação em aeroportos londrinos é difícil Apesar da redução do alerta de segurança de ´crítico´ para ´severo´ anunciando nesta segunda-feira pelo governo britânico, a situação nos aeroportos do país ainda é difícil, com muitos vôos cancelados e enormes filas de passageiros. Isso ocorre principalmente no maior aeroporto britânico, o Heathrow, localizado em Londres e de onde partem a maioria dos vôos transatlânticos. E a perspectiva é que esse problema não será resolvido tão cedo. A partir desta segunda-feira, os passageiros que embarcam no Reino Unido estão autorizados a levar uma pequena bagagem de mão, contendo, entre outras coisas, laptops, celulares, livros e outros objetos de uso pessoal. Substâncias líquidas, no entanto, continuam proibidas a bordo. Além disso, as equipes de segurança dos aeroportos continuarão a realizar revistas físicas em pelo menos 50% dos passageiros. E os vôos com destino aos Estados Unidos serão submetidos a regras de segurança mais reforçadas. Na noite de domingo, um vôo da British Airways com destino a Nova Iorque foi obrigado a retornar a Londres, após ter sido encontrado um celular a bordo que aparentemente não pertencia a nenhum dos passageiros ou tripulantes. As autoridades esperam que a situação nos aeroportos melhore gradualmente. Mas as companhias aéreas não estão tão otimistas. Elas afirmam que os aeroportos não têm estrutura e pessoal para lidar com as novas medidas de segurança, mesmo diante do relaxamento anunciado hoje. Desde quinta-feira passada, cerca de 850 vôos que decolariam do Reino Unido foram cancelados. Nos próximos dias ficará mais claro se a situação vai melhorar ou, como prevêem alguns representantes das companhias áreas, será necessária uma redução de até 30% no número de vôos - isso pelo menos até que o setor se adapte ao novo ambiente. "Muito provável" Ao anunciar hoje de manhã a mudança no estado de alerta, o ministro do Interior, John Reid, explicou que um ataque terrorista deixou de ser "iminente" mas ainda é "muito provável". A polícia continua realizando uma enorme operação para reunir informações e provas relacionadas ao suposto plano terrorista desbaratado na semana passada e prender outros envolvidos na trama. Vinte e dois suspeitos continuam presos. Mas são crescentes as críticas, principalmente da comunidade islâmica residente no País, de que as autoridades exageram a dimensão do incidente e se precipitaram em revelar os nomes dos suspeitos. Alguns lembram o caso Jean Charles de Menezes, o brasileiro morto por engano pela Scotland Yard em julho do ano passado durante uma desastrada ação antiterrorismo. Os britânicos também debatem intensamente se a política externa do governo liderado pelo ministro Tony Blair, tem estimulado o terrorismo contra o País. Líderes islâmicos e até deputados do partido trabalhista, de Blair, assinaram manifestos afirmando que o total alinhamento do governo com os Estados Unidos na estratégia adotada para Iraque e o Líbano coloca em risco a vida de toda a população do País. As principais lideranças políticas e a maior parte da imprensa rechaçaram essa tese, ressaltando que nada justifica atos terroristas. Mas a insatisfação entre os britânicos com os atos externos de seu governo é cada vez maior, como mostram as recentes pesquisas de opinião.