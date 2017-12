Apesar dos avisos, João Paulo II viaja ao Casaquistão O papa João Paulo II chega neste sábado ao Casaquistão, ex-república soviética na Ásia Central, que está a cerca de duas horas de vôo do Afeganistão. É a primeira etapa da 95ª viagem de seu pontificado e termina com a histórica visita à Armênia, na próxima terça-feira. Uma viagem delicada e perigosa da qual os mais próximos colaboradores do pontífice tentaram, inutilmente, demovê-lo. As medidas de segurança para proteger o santo padre são excepcionais no Casaquistão - onde os automóveis não poderão circular na capital até o dia 25. Normalmente, o avião papal não é escoltado, mas apenas mantido sob vigilância através de radares por parte de todos os Estados que sobrevoa. Desta vez, segundo agências de notícias italianas, o papa e seus acompanhantes serão seguidos por caças militares - de nacionalidades diferentes, dependendo do espaço aéreo que estiver sobrevoando, desde o aeroporto de Ciampino, em Roma, até Astana, capital do Casaquistao. "A visita do papa tem um significado não só para o nosso país, mas para o mundo todo", afirmou o bispo de Astana, Tomasz Peta, em entrevista à agência católica Fides. O bispo avalia que, se a viagem não tivesse sido programada, a guerra já teria começado na região. Esta é a 23ª visita que João Paulo II faz a um país com maioria islâmica em 23 anos de pontificado. O primeiro foi a Turquia, em 79, e o último, a Síria, em maio passado. No Casaquistão, a maioria dos 15 milhões de habitantes é muçulmana, os católicos apenas 360 mil. Apesar de os católicos serem minoria no Casaquistão e da grande preocupação da Santa Sé com a expansão do islamismo, principalmente na Ásia e na África, o relacionamento do santo padre com o mundo islâmico é bom. "Esse papa fez de tudo para oferecer amizade", declarou o cardeal Achille Silvestrini, um dos mais estreitos colaboradores do pontífice e prefeito da congregaçao para as igrejas orientais, ao comentar a viagem do papa. João Paulo II manteve uma linha de pacifismo durante a Guerra do Golfo em 1991 e, ao condenar os atentados dos Estados Unidos, tem pedido que não seja usada violência contra inocentes. A condenação de uma resposta meramente militar da crise coloca a Santa Sé numa posiçao de imparcialidade que pode ser muito útil para reatar as relações críticas entre Ocidente e Islã. O diálogo com o mundo islâmico tem sido constante e toca argumentos comuns, de princípios gerais, como a existência de um Deus misericordioso, a responsabilidade moral da consciência, o futuro da vida, peregrinação, jejum, oração e a esmola. "A partir daí desenvolve-se um espirito de colaboração para o futuro do mundo", prevê o cardeal Silvestrini, que teme a demonização do Islã como um todo, após os atentados de Nova York e Washington. Em sua opinião é importante manter o bom relacionamento e "não jogar os moderados nos braços dos extremistas". A mensagem de paz e não violência que o papa vai levando nessa viagem é bem recebida ao menos por uma parte do mundo islâmico. Demonstração disso é que, neste sábado, ao chegar a Astana, João Paulo II deve ser recebido no aeroporto pelo Gran Mufti, o líder religioso muçulmano do Casaquistão.