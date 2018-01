Apesar dos protestos, Shevardnadze diz que não renuncia Em meio a protestos de opositores em frente ao Parlamento, o presidente da Geórgia, Eduard Shevardnadze, afirmou nesta segunda-feira que não renunciará ao cargo, sejam quais forem as pressões da oposição, que o acusa de fraudar as eleições presidenciais do dia 2. O líder opositor, Mikhail Saakashvili, garantiu que lançará esta semana uma grande marcha contra Shevardnadze para pressioná-lo a renunciar.