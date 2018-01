Após relatos de disparos no aeroporto de NY, investigadores não encontram evidências de tiroteio

NOVA YORK - Uma investigação preliminar não encontrou evidências de troca de tiros em um terminal do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, no domingo, apesar de relatos anteriores de sons de disparos, informou a operadora do aeroporto.

Não foram encontradas cápsulas de munição após uma busca no terminal 8, onde relatos de tiros na área de embarque levaram à retirada das pessoas do local, informou a Autoridade Portuária de Nova York e New Jersey em uma mensagem no Twitter.

"O terminal foi esvaziado por precaução", informou a agência. "Viajantes devem entrar em contato com as companhias."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostraram centenas de pessoas deixando o terminal 8, usado pela Air Berlin, Alaska Airlines, American Eagle, American Airlines, Finnair e outras companhias. / Reuters