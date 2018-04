API: estoque de petróleo dos EUA subiu 6,3 mi de barris

Os estoques de petróleo bruto em Cushing (Oklahoma), ponto de entrega do petróleo negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), tiveram uma redução de 1,0 milhão de barris na semana. A taxa de utilização da capacidade das refinarias estava em 86,8% na semana passada, de 86,9% na semana anterior. As importações norte-americanas de petróleo bruto tiveram uma redução de 162 mil barris por dia na semana passada, para 7,80 milhões de barris por dia. Fonte: Dow Jones Newswires.