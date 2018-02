Apoiadores de Capriles tomam as ruas de Caracas

Os apoiadores de Capriles gritaram slogans contra o governo carregando bandeiras vermelhas, amarelas e azuis enquanto se dirigiam para a principal avenida do centro da capital, onde Capriles era esperado para discursar.

Os manifestantes dançavam ao som de músicas reproduzidas em caminhões de som, como a canção recentemente composta pelo cantor de salsa porto-riquenho, Willie Colon, que faz troça do rival e candidato do governo Nicolas Maduro.

Capriles vem repetidamente acusando Maduro de mentir sobre os resultados das iniciativas do governo com o objetivo de resolver os problemas que incluem falta de energia, problemas e infraestrutura e falta de alimentos básicos e inflação de dois dígitos.

As pesquisas mostram Maduro na liderança, impulsionado pela simpatia pelo presidente Hugo Chávez, que o escolheu como seu sucessor.

Pesquisa recente feita pela Datanalisis mostrou que Maduro vence Capriles por 49% a 35%. A pesquisa foi realizada com 800 eleitores entre os dias 11 e 13 de março e tem margem de erro de 3,4 pontos porcentuais.

Maduro se encontrou com oficiais militares neste domingo antes de participar de uma marcha de campanha no Estado de Apure, onde centenas de apoiadores do governo o esperavam usando camisetas vermelhas e ao som do slogan, "Chávez, eu juro, votarei em Maduro!".