Apoio a Berlusconi é o menor desde 2008 A confiança no governo do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, atingiu o menor nível desde sua posse, em 2008. De acordo com uma pesquisa feita pelo instituto IPR, a confiança na coalizão de centro-direita caiu para 23% - há um mês era de 26%. O número é menos que a metade dos 55% registrados em junho de 2008, pouco após a posse do premiê. O levantamento reflete a queda na popularidade de Berlusconi após a abertura dos processos judiciais por corrupção e prostituição de menor.