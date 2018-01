Apoio a Morales sobe para 81% após nacionalizar hidrocarbonetos O apoio popular ao presidente da Bolívia, o socialista Evo Morales, subiu para 81% após a nacionalização dos hidrocarbonetos, no último dia 1.º, segundo uma pesquisa publicada neste sábado pelo jornal La Razón. Enquetes similares feitas nos meses anteriores deram a Morales 79% de apoio em fevereiro e 80% em março. Em abril, o respaldo ao presente caiu para 68%. Os que desaprovam Morales caíram de 23% em abril para 15% em maio, segundo a pesquisa realizada pelo instituto Apoyo, Opinión y Mercado nas cidades mais povoadas do país - Santa Cruz, La Paz, El Alto e Cochabamba. O presidente obteve o maior respaldo em La Paz, sede do Governo, com 87%, e na cidade divisória de El Alto, com 85%. Em Cochabamba e Santa Cruz obteve 82 e 74%, respectivamente. Sua recuperação é notável em Santa Cruz, a cidade mais povoada da Bolívia e um de seus principais motores econômicos, onde recuperou 24 pontos em maio em relação à percentagem publicada pelo "La Razón" em abril. Também cresceu a popularidade do vice-presidente, Alvaro García Linera, que passou de 70% em abril para 80% em maio em nível nacional. O Governo, em conjunto, obteve o apoio de 79% dos 1.014 cidadãos maiores de idade consultados entre 8 e 15 de maio, após a nacionalização dos hidrocarbonetos e menos de dois meses antes da eleição de uma Assembléia Constituinte, em 2 de julho. Por outro lado, 56% desses potenciais eleitores reprovaram o trabalho da oposição e apenas 31% o aprovaram.