Apoio à política de Bush no Iraque cai a 36% O jornal britânico Financial Times antecipou uma pesquisa do instituto norte-americano Zogby segundo a qual somente 36% dos norte-americanos apóiam a política do presidente George W. Bush para o Iraque. A aprovação ao desempenho de Bush como presidente dos EUA está em 42%; para 54% dos entrevistados, os EUA estão caminhando na direção errada. O FT não forneceu os resultados de pesquisas anteriores da Zogby para comparação.