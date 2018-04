Apoio a premiê japonês cai para 14%, aponta pesquisa O apoio ao primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, caiu para 14 por cento em pesquisa publicada na terça-feira (horário local). De acordo com analistas, esse nível de apoio pode levar integrantes do partido governista a buscarem trocar o premiê antes de uma eleição marcada para este ano. A pesquisa nacional do jornal Asahi também mostrou que 42 por cento dos eleitores planejam votar no oposicionista Partido Democrata do Japão, contra 22 por cento que pretendem optar pelo Partido Liberal Democrata, de Aso. Esses são os sinais mais recentes de que o domínio dos liberais democratas pode chegar ao fim na eleição deste ano, que tem de ser realizada no máximo até outubro. (Reportagem de Linda Sieg)