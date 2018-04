Apoio a Snowden deixa de render doações ao WikiLeaks

Um dia após Snowden ter se revelado como a fonte das reportagens de junho sobre o monitoramento de telefones e internet pela NSA, as doações subiram para 1.000 diários. As contribuições diárias caíram, em seguida, para cerca de 100, ou três vezes o nível anterior ao surgimento de Snowden, um patamar que, provavelmente, não tirará o WikiLeaks do vermelho após dois anos de déficits.

Com 1,9 milhão de seguidores no Twitter, o WikiLeaks vem lutando com problemas de financiamento desde que seu fundador, Julian Assange, foi retido na Embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia. O grupo perdeu mais de US$ 50 milhões em doações depois que Visa Europe, MasterCard e American Express barraram o envio de dinheiro. Visa, MasterCard, PayPal, Bank of America e Western Union já haviam suspendido os pagamentos ao site quando o site publicou documentos confidenciais dos EUA.

O bloqueio foi levantado este ano depois de uma batalha judicial movida pela DataCell, com base em Reykjavik, que processa pagamentos do WikiLeaks. "O bloqueio bancário teve um efeito drástico no WikiLeaks", disse Hrafnsson. No ano passado, o grupo gastou quase 400 mil após receber apenas 69 mil em doações, segundo o relatório anual da Wau Holland Foundation. Hoje, o site pode processar doações via MasterCard e Visa por um portal de pagamento na França. "Estamos falando de dezenas de milhares de doadores, doando uma média de 20 a 30", disse Hrafnsson. "A doação mais alta foi de 1.200". / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK