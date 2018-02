Apoio de japoneses ao governo cai para 28%, diz jornal O apoio ao governo do primeiro-ministro japonês Yoshihiko Noda caiu para 28%, de acordo com pesquisa do jornal Nikkei e da TV Tokyo realizada de sexta-feira até domingo com 962 famílias, ante 32% observados em junho. O índice é o mesmo registrado em maio, o menor do governo Noda, de acordo com a edição de segunda-feira do jornal.