Apoio discreto Pelo menos três jogadores do Irã usaram munhequeira verde - cor da campanha de Mir Hossein Mousavi - antes de jogo com a Coreia do Sul, em Seul, pelas eliminatórias da Copa. Segundo o site de Mousavi, eles foram obrigados a retirá-la antes do fim do jogo, que terminou 1 x 1.