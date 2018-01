Apoio dos americanos a Bush cai drasticamente O apoio público ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, diminuiu consideravelmente durante o último mês, especialmente entre eleitores idosos, sem filiação partidária e pessoas do Meio-Oeste americano, revelou uma pesquisa da Associated Press. Pela primeira vez nesta pesquisa realizada periodicamente há dois anos, mais eleitores disseram que definitivamente votarão contra Bush do que afirmaram que definitivamente votarão nele. O índice de aprovação de Bush caiu de 56% há apenas um mês para 47% na pesquisa AP-Ipsos realizada no começo de fevereiro. O desempenho de Bush foi reprovado por 50% dos entrevistados. Os resultados da pesquisa marcam um mês difícil para Bush, com a atenção do público voltada para as primárias presidenciais democratas e as críticas diárias dos adversários democratas ao presidente. O público também se mostra nervoso com a economia. O índice atual de aprovação de Bush, 47%, é o mesmo que seu pai tinha neste estágio da presidência 12 anos atrás, antes de perder a eleição para Bill Clinton.