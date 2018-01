Apoio dos americanos à guerra no Iraque cai para 39% Apenas 39% dos americanos acham que o presidente George W. Bush acertou ao atacar Iraque, contra 47% de quatro meses atrás, segundo uma pesquisa publicada nesta quarta-feira pelo jornal The New York Times. Em dezembro de 2003, 64% dos americanos apoiavam o governo dos EUA na guerra, segundo o jornal. Hoje, apenas 31% dão aprovação total à forma como Bush exerce seu cargo. É um novo recorde negativo na sua popularidade. Um dado que pode ser mais preocupante para Bush é o de que só 13% dos cidadãos acham que ele reagiu adequadamente à recente alta dos preços dos combustíveis. Para 70%, os Estados Unidos estão no caminho errado. A pesquisa ouviu 1.241 adultos, entre 4 e 8 de maio, com uma margem de erro de três pontos percentuais. Sobre o problema da imigração, só um de cada quatro entrevistados apóia a proposta de Bush, que quer um programa de "trabalhadores-hóspedes" para permitir a permanência legal de Imigrantes.