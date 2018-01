Após 13 dias do terremoto no Equador, equipe resgata sobrevivente de 72 anos

QUITO - Um homem de 72 anos foi resgatado com vida por socorristas venezuelanos 13 dias depois do forte terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter que devastou a costa do Equador, informou a embaixada da Venezuela em Quito no sábado.

Manuel Vásquez foi resgatado na sexta-feira por uma equipe humanitária da Venezuela, relatou a embaixada em sua página na internet.

Ele foi encontrado na região de Jaramijó, na província de Manabí, quando os socorristas inspecionavam possíveis riscos na área.

A equipe foi alertada "por sons provenientes de uma estrutura parcialmente em colapso", quando encontraram Vásquez.

De acordo com os socorristas venezuelanos, o homem foi levado para um hospital com quadro de insuficiência renal crônica, obstrução das vias urinárias, amputação dos dedos do pé, desidratação, desnutrição e desorientação.

Após o terremoto, o Equador recebeu centenas de socorristas, bombeiros, médicos e especialistas de países como Colômbia, Chile, México, Venezuela e Espanha para ajudar nos trabalhos de busca e resgate.

Até o momento, o terremoto registrado no Equador deixou mais de 650 mortos, 32 desaparecidos e mais de 20 mil desabrigados. As equipes de socorro resgataram 113 pessoas, segundo o balanço oficial mais recente. /AFP