Após 14h, resgate içou maioria dos mineiros no Chile O chileno Omar Reygadas, de 56 anos, foi o 17º resgatado nesta quarta-feira, na mina San José, perto da cidade de Copiapó, no norte do Chile. Com este resgate, a operação passou da metade, após cerca de 14 horas de operação. Agora, faltam 16 mineiros. Reygadas é um veterano de 30 anos de trabalhos em minas, com um histórico de ao menos três acidentes anteriores em que também ficou preso, mas por períodos de tempo curtos. Dessa vez, ele ficou com os colegas na mina durante 69 dias, após um acidente no dia 5 de agosto deixá-los isolados no subterrâneo.