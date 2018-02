Após 179h soterrado, homem é resgatado com vida na China

As equipes que trabalham no distrito de Wenchuan, epicentro do terremoto do dia 12 de maio na China, conseguiram resgatar dos escombros de uma central hidrelétrica um homem que estava soterrado há 179 horas (sete dias e meio), informou nesta terça-feira, 20, a agência oficial Xinhua. Veja também Ouça o relato da jornalista Cláudia Trevisan Terremoto na China: mapa da destruição Antes e depois da devastação Vídeo com imagens do terremoto Vídeo com imagens do resgate Entenda como acontecem os terremotos Ma Yuanjiang, de 31 anos e um dos chefes executivos da central, foi resgatado por uma equipe da cidade de Xangai, no leste do país. Centenas de sobreviventes da tragédia conseguiram suportar vários dias soterrados, apesar de alguns médicos assegurarem que as possibilidades eram mínimas após três ou quatro dias. O terremoto de 12 de maio foi o mais devastador da China nas últimas três décadas, com mais de 34 mil mortos e 200 mil feridos até o momento, segundo dados oficiais.