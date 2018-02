Após 26 mortes, medo de vírus infantil chega à capital da China O medo de um vírus responsável pela morte de ao menos 26 crianças na China tomou conta de pais de Pequim na terça-feira, dia em que autoridades fecharam temporariamente dois jardins da infância em meio a um surto da doença causada por um enterovírus. O problema fez com que o Ministério das Relações Exteriores do país viesse a público garantir que o governo tomava todas as medidas possíveis para conter a doença. "O governo chinês está dando muita atenção ao vírus e vários órgãos estão adotando medidas eficientes para conter a disseminação desse mal", afirmou Qin Gang, porta-voz da chancelaria em uma entrevista coletiva. O número de crianças afetadas nos jardins da infância não foi confirmado e os doentes estão sendo submetidos a exames a fim de que seja determinado o tipo de vírus responsável pelo surto, afirmou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Pequim, segundo a agência de notícias Xinhua. Esse mal costuma aparecer entre maio e junho, na capital chinesa, e outros casos devem ocorrer nos próximos meses nos jardins da infância da cidade, disse Wu Jiang, um especialista do centro. A situação atual, no entanto, continua a ser normal e as pessoas não deveriam entrar em pânico já que medidas preventivas foram adotadas, acrescentou Wu. A enfermidade, conhecida como doença de mão, pé e boca, comum entre as crianças, é provocada por uma família de vírus chamada enterovírus. Surtos dela ocorrem frequentemente na China. Porém, no cenário atual, houve vários casos fatais, algo que costuma ocorrer quando o responsável pela contaminação é o enterovírus 71 (EV71), que pode provocar uma forma grave da doença, na qual o paciente apresenta febre alta, paralisia e meningite viral. Cerca de 11.905 casos da doença de mão, pé e boca foram registrados na China neste ano, disse a agência de notícias chinesa Xinhua. O EV71 provocou 26 mortes, quase todas em Fuyang, uma cidade da Província de Anhui (leste da China). Ao menos duas das mortes ocorreram na Província de Guanddong (sul). Todos os casos fatais de Fuyang envolveram crianças com menos de 6 anos. A maior parte delas possuía menos de 2 anos de idade. Os pais em Pequim, sede dos Jogos Olímpicos de 2008 e que não registrou nenhuma morte provocada pelo EV71, estavam em alerta. A capital registrou 1.482 casos da doença de mão, pé e boca neste ano, a maior parte deles com crianças de menos de 5 anos, disse a Xinhua. Não se sabia ainda com segurança se algum dos casos ocorridos em Pequim envolvia o vírus EV71, mas a cidade prometeu, daqui por diante, divulgar informações semanais sobre a doença. (Reportagem de Lindsay Beck, Reuters Television e Ben Blanchard)