Após 29 anos, ex-rei volta ao Afeganistão O ex-rei afegão, Mohamad Zaher Shah, encerra amanhã um exílio de 29 anos na Itália. Ele chegará em Cabul, onde é aguardado com enorme expectativa e com a esperança de que sua presença ajude a reconstruir a complexa unidade nacional depois do governo taleban. Apesar de sua grande popularidade, Zaher, de 87 anos, retornará quase na clandestinidade por razões de segurança, segundo explicaram fontes do governo afegão e seus aliados. Os controles estritos se explicariam levando-se em conta que os talebans e outros grupos integristas continuam ativos no país. Por isso, o que se sabe até agora em Cabul é que amanhã, em hora e local não-determinados, o ex-soberano estará de vota ao país. Em sua viagem de regresso, Shah estará acompanhado de seus dois filhos homens, seu genro, o premier interino afegão, Hamid Karzai, seis ministros e a vice-chanceler italiana, Margherita Boniver, representando o país que o recebeu durante o longo exílio. O avião fará uma escala em um local também não indicado antes de chegar à capital afegã. Ali a delegação se dividirá em dois grupos, que serão levados a Cabul por dois aviões C 130 da força aérea italiana. Os aviões deverão chegar ao aeroporto civil de Cabul mas também a Bagram - o aeroporto militar a 30 quilômetros da capital que é a base da operação "Liberdade Duradoura", com a qual os EUA declararam guerra ao terrorismo, ou seja, ao que resta dos talebans e de seus aliados árabes e de Osama bin Laden. Espera-se que, apesar dos controles, haverá centenas de milhares de afegãos à espera amanhã de "Sua Majestade", como todos continuam a chamá-lo. Hoje mesmo, na véspera de sua chegada, as ruas da capital estavam congestionadas com milhares de pessoas vindas do interior e grupos de soldados que tentavam em vão controlar o tráfego e afastar a multidão de Vazir Akbar Khan, o bairro residencial onde o rei viverá, em uma mansão de propriedade de sua família. A volta do rei