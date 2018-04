Após 36 anos, "Los Angeles Times" anuncia apoio a um candidato à Presidência

LOS ANGELES - O jornal "Los Angeles Times" anunciou nesta sexta-feira em um editorial seu apoio ao democrata Barack Obama e ao republicano John McCain na corrida para as candidaturas às eleições presidenciais dos Estados Unidos, uma decisão que rompe o silêncio de 36 anos do diário no momento de assumir uma postura eleitoral. <br><br> O "LA Times", segundo maior jornal metropolitano nos EUA, anunciará publicamente seu apoio aos dois pré-candidatos na edição do próximo domingo, segundo informou em sua página oficial. Além disso, a publicação explicou porque decidiu respaldar estes dois pré-candidatos.<br><br> "Obama é um chefe exemplar que evita as disputas internas típicas de uma campanha e atrai os americanos, cansados há muito tempo da política de divisão e destruição", indicou.<br><br> O diário afirmou que "apóia energicamente" Obama e admite que o respaldo a McCain não é tão categórico, devido a desavenças em critérios relevantes como a Guerra do Iraque, os direitos dos homossexuais e o aborto.<br><br> No entanto, aplaudiu o senador pelo Arizona e herói de Guerra do Vietnã por seus pontos de vista sobre a reforma migratória, sua oposição ao uso da tortura em Guantánamo e suas perspectivas sobre as relações exteriores.<br><br> "Apesar de (McCain) não nos agradar sempre, ele pelo menos é sincero", disse o "LA Times". "(McCain) É o único entre os candidatos republicanos que fecharia o centro de detenção de Guantánamo, transformado em um símbolo internacional da arrogância americana", acrescentou.<br><br> "São posições que deveriam impressionar os eleitores do país; de fato, parte do apoio a McCain e Obama como candidatos acontece por sua aproximação ao centro", assegurou no editorial.<br><br> O "LA Times" afirmou também que Hillary Clinton é uma "servidora do Estado experimentada", e a acusou de "fracassar no momento de provar seu bom julgamento e capacidade de dirigir, ao votar pela Guerra do Iraque e acusar depois o presidente George W. Bush de abusar da autoridade que ela o ajudou a obter".<br><br> Este apoio a McCain e Obama chega quatro dias antes da realização, no dia 5 de fevereiro, da "superterça", quando 22 estados americanos, incluindo a Califórnia, votarão em seus pré-candidatos preferidos.<br><br> A última vez que o "LA Times" apoiou um candidato aconteceu na campanha de reeleição de Richard Nixon em1972, uma decisão da qual se arrependeu depois seu editor de então, Otis Chandler, em função do caso Watergate.