Após 4 dias, incêndio florestal é extinto em Israel

Vale ficou devastado após incêndio perto da cidade de Haifa.

JERUSALÉM - O incêndio florestal no parque nacional do monte Carmel, norte de Israel, iniciado na quinta-feira, e que matou 41 pessoas - dentre elas, 36 agentes carcerários - foi controlado nesta segunda-feira, 6, informou o porta-voz do serviço de bombeiros do país, Mickey Rosenfeld.

Ele explicou que os três pequenos focos que ainda estavam ativos no domingo foram debelados com os esforços dos bombeiros e aviões, mas também em virtude da chuva que caiu durante a noite, algo raro neste inverno especialmente seco em Israel.

Nos últimos dias, cerca de 30 aviões de helicópteros colaboraram no combate ao fogo. As informações são da Associated Press.