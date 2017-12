Após 40 anos, Índia e Paquistão reabrem linha de trem Índia e Paquistão reabriram neste sábado o segundo serviço de trem entre os dois países, após permanecer inativo durante os últimos 40 anos, informou a agência de notícias PTI. Cerca de 300 passageiros, entre eles 150 jornalistas, chegaram à cidade indiana de Munabao, no Estado do Rajastão, no noroeste do país, na viagem inaugural do denominado "Thar Express", que sairá da cidade paquistanesa de Khokrapar, na província de Sindh, e atravessará o deserto do Thar. O serviço estava suspenso desde 1965, ano em que Índia e Paquistão travaram um conflito bélico. A linha foi utilizada na seguinte guerra, em 1971, para enviar provisões de água e comida aos soldados indianos no território paquistanês. Segundo o acordo assinado em 31 de janeiro por Nova Délhi e Islamabad, o Paquistão se encarregará de operar a linha durante a primeira metade do ano, enquanto a Índia se encarregará do serviço na segunda metade. O trem foi recebido pelo ministro indiano de ferrovias, Lalu Prasad Yadab, além de centenas de pessoas. A decisão de reabrir a linha de trem é outro passo dentro do processo de paz que Nova Délhi e Islamabad iniciaram em janeiro de 2004. Este é o segundo serviço ferroviário que une os dois países vizinhos. Em 2004 foi restabelecido o Samjhaouta Express ("Expresso da Amizade") que cobre o trajeto entre as cidades de Lahore e Amristsar, nos Estados paquistanês e indiano do Punjab. Essa região ficou dividida em 1947, depois que os dois países se tornaram independentes do Reino Unido e se separaram.