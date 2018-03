Após 42 anos, barco com bandeira dos EUA entra em Cuba Pela primeira vez em 42 anos um barco de bandeira americana atracou no porto de Havana. A barcaça Helen III, que estava carregada com papel de imprensa e outros produtos, foi rebocada até o Castillo de El Morro, onde também tremulava uma bandeira dos EUA, em sinal de boas-vindas. Trata-se da primeira embarcação com uma tripulação totalmente americana a entrar em águas cubanas desde 1961, quando os Estados Unidos romperam relações com Cuba, segundo o centro de imprensa do governo cubano e o capitão do porto, Gilfredo Ravelo. Muitos barcos de propriedade americana têm levado produtos dos Estados Unidos a Cuba desde dezembro de 2001, quando o governo de Washington aprovou a venda de alimentos e de outros bens à ilha comunista, quando o pagamento for adiantado. No entanto, esta é a primeira vez que um barco com bandeira americana e tripulação totalmente americana entra em águas cubanas.