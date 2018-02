Após 8 anos, Egito conclui restauração de monastério O diretor de administração de antiguidades do Egito, Zahi Hawass, revelou hoje o grande trabalho de restauração do mais antigo monastério do mundo, com o objetivo de fazer com que o trabalho seja visto como um símbolo da coexistência pacífica entre muçulmanos e cristãos do país. Esta é a mensagem que o governo egípcio tem enfatizado desde que um tiroteio deixou sete mortos na véspera do Ano Novo ortodoxo em um igreja no sul do país.