Após a guerra, petróleo volta a fluir no Iraque Um grupo de engenheiros liderados pelos Estados Unidos conseguiu bombear petróleo pela primeira vez após o fim da guerra, com a esperança de restabelecer a produção no país, tido como o segundo maior produtor do mundo. O homem encarregado de restaurar o fluxo de óleo, general dos Estados Unidos Robert Crear, "abriu a torneira" da principal região produtora no sul do país, em Basra, e viu o óleo negro escorrer. "Agora estamos no negócio do petróleo", brincou o general. O país interrompeu a produção de petróleo em meados de março, com o início da campanha anglo-americana de invasão. Qualquer redução no volume de produção de petróleo iraquiano causa problemas para os países importadores, incluindo os Estados Unidos. Antes da guerra, o país estava produzindo 2,8 milhões de barris por dia, ou 3% das reservas mundiais. Mais da metade dessa produção vem do imenso campo petrolífero de Rumeila, com mais de mil poços, e outros campos próximos a Basra. Campos de exploração ao norte, próximos à cidade de Kirkuk, ainda estão desativados, mas são capazes de gerar 900 mil barris por dia. Para retomar esse nível de produção, analistas estimam investimentos de US$ 3 bilhões a US$ 5 bilhões nos próximos dois anos. O grupo de trabalhadores americanos, ingleses e iraquianos conseguiu abrir quatro poços de petróleo ontem, em Rumeila. Hoje, eles conseguiram bombear o produto por 60 quilômetros através do deserto, até tanques de armazenamento em uma estação de separação de combustível nos arredores de Basra, à espera de refino. Veja o especial :