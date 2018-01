Após a invasão, falta de tudo no Iraque A situação humanitária no Iraque é crítica. Com as estruturas do regime de Saddam Hussein ruindo nas grandes cidades e nos pequenos vilarejos não há mais comida ou água tratada. Energia, somente com geradores particulares, sobrecarregados a beira de colapso na maioria das vezes. A agência EFE acompanhou um destacamento da Espanha que começou a distribuir as 20 toneladas de suprimentos enviadas pelo país. Aos gritos de ?Bush sim, Saddam não? um formigueiro de iraquianos com garrafas d?água e pacotes com uma ração de alimentos. A agência Associated Press distribuiu fotos de populares saqueando um depósito de alimentos em Nassirya. Os saques se generalizaram em todo o país a partir da tomada de Bagdá. Mas, antes, em Basra, primeira cidade de grande porte tomada por forças da coalizão, a população saiu às ruas e saqueou prédios públicos e mercados. Com a segurança e as condições de vidas se deteriorando nas capitais rapidamente, agências humanitárias internacionais pediram hoje acesso seguro e imediato às cidades iraquianas em que a situação é mais grave. A maioria reconheceu que já ter recebido a autorização do Exército para iniciar as operações, segundo a CNN, mas o vácuo de poder colocaria os funcionários em perigo. O hospital Al Kindin foi tomado por um bando de homens armados que levaram tudo. Inclusive camas e instalações elétricas. ?Os pequenos hospitais estão cercados e os grandes são inacessíveis. O caos é tamanho que nem os médicos e pacientes se atrevem a ir a eles?, disse em Amã, Veronique Taveau, da ONU. Um escritório da Unicef também foi saqueado. ?Roubaram tudo o que podiam roubar?, disse um porta-voz da Unicef em Amã. Segundo a OMS, o fornecimento de energia também é crítico. Com os bombardeios, a rede elétrica ficou prejudicada e muitos passaram a utilizar geradores particulares, uma energia relativamente barata no Iraque devido ao preço dos combustíveis derivados de petróleo. Mas estes estão a ponto de um colapso. Fatal também água potável. Em Basra, britânicos conseguiram restabelecer, quase que simultaneamente a entrada na cidade de cerca de 1 milhão de habitantes, o fornecimento de água a população. Em Bagdá, muito maior que Basra, os americanos invadiram a cidade, mas não se estabeleceram no poder. A agência humanitária Care disse que apenas uma das 13 usinas de tratamento de água em Bagdá está funcionando. Não há água limpa para cirurgias, que se tornam mais uma ameaça que uma solução. Segundo a ONU, as grávidas correm enorme risco, uma vez que os hospitais priorizam o atendimento de feridos de guerra e não há condições sanitária para se fazer um parto. No entanto, os EUA sustentam que a guerra não agravou a situação. A culpa é do regime de Saddam, sustentam os americanos. ?Por décadas, as circunstâncias enfrentadas por essas pessoas vinham sendo terríveis?, disse o todo poderoso secretário de Defesa Donald Rumsfeld, citado pela CNN. Veja o especial :