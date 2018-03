Após acordo, barricadas são retiradas em Beirute

Um dia após o acordo que pôs fim a 18 meses de conflito político no Líbano, membros do grupo xiita radical Hezbollah começaram a desmontar os acampamentos instalados há um ano no centro de Beirute. Ao mesmo tempo, num sinal de que a relativa tranqüilidade começa a voltar ao país, policiais removeram barricadas na cidade. Na recente onda de violência, que deixou 82 mortos e pelo menos 250 feridos, militantes do Hezbollah tinham tomado a parte oeste da capital libanesa. Ainda como conseqüência do acordo, o presidente do Parlamento libanês, Nabi Berri, anunciou oficialmente que a escolha do comandante do Exército, general Michel Suleiman, como novo presidente do país ocorrerá no domingo. O acordo de Doha foi firmado após seis dias de negociações e intensa mediação da Liga Árabe. O pacto estabelece a eleição de Suleiman, a votação de novas leis eleitorais - que vigorarão para a eleição parlamentar de 2009 - e a formação de um novo governo de unidade nacional no qual a oposição liderada pelo Hezbollah terá garantido o poder de veto. Os principais líderes libaneses afirmam que os dois lados cederam e o Líbano saiu mais forte da crise. Analistas, porém, enxergam no acordo fechado no Catar uma vitória da oposição, já que a maioria de suas exigências foi atendida, principalmente a prerrogativa de veto no futuro governo. Entre os pontos mais sensíveis das negociações estava o desarmamento do Hezbollah. Pelo acordo, os líderes libaneses prometeram não recorrer à violência, deixando para o novo presidente a tarefa de discutir com o grupo radical xiita a questão do desarmamento. Por isso, muitos especialistas consideram o pacto mais uma trégua de curta duração do que um acordo definitivo para a estabilidade do país. O Fundo Monetário International (FMI), porém, disse ontem que, graças ao pacto, a economia libanesa deve crescer mais do que os 3% previstos pela organização para este ano. Os confrontos se intensificaram duas semanas atrás, quando o premiê Fuad Siniora anunciou várias medidas contra o grupo. A primeira foi a demissão do chefe de segurança do aeroporto de Beirute, acusado de instalar câmeras de vídeo a pedido do grupo. A segunda foi a decisão do governo de banir a rede de telecomunicações do Hezbollah.