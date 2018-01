Após acordo com a UE, Turquia prende 1,3 mil imigrantes

AYVACIK, Turquia - Algumas horas depois de acertar um acordo bilionário com a União Europeia para ajudar a conter a onda de imigrantes que passa por seu território rumo às nações do continente, a Turquia deteve nesta segunda-feira, 30, 1,3 mil imigrantes que planejavam navegar até a Grécia. Eles estavam escondidos em esconderijos em florestas perto de praias isoladas do Mar Egeu.

Forças turcas detiveram centenas de cidadãos sírios, iraquianos, iranianos e afegãos, além de três traficantes de pessoas, perto da cidade de Ayvacik, na Província de Canakkale, disseram autoridades da guarda costeira à agência Reuters. Na maior operação do tipo nos últimos meses, os imigrantes foram enviados a um centro de repatriação, onde alguns podem enfrentar processo de deportação, segundo as autoridades.

No domingo, o primeiro-ministro turco, Ahmet Davutoglu, fechou um acordo com líderes da UE para impedir que imigrantes viajem para a Europa em troca de uma ajuda em dinheiro de € 3 bilhões, um acordo sobre vistos e novas conversas sobre adesão ao bloco de 28 países.

Um recorde de 500 mil pessoas deixaram a Síria este ano fugindo da guerra civil no país que já dura quatro anos viajando pela Turquia e arriscando suas vidas em embarcações precárias na tentativa de chegar à Grécia, a primeira parada antes de viajar para o norte da Europa.

Cerca de 600 pessoas morreram na chamada rota leste-Mediterrâneo, de acordo com a Organização Internacional de Migração. A Turquia já recebeu cerca de 2 milhões de refugiados, assim como milhares de pessoas que fugiam dos conflitos do Iraque e do Afeganistão. / REUTERS