Após acordo com Taiwan, EUA criticam reação da China

A reação do governo chinês a um acordo de venda de armas dos Estados Unidos para Taiwan foi "lamentável", disse hoje o vice-subsecretário da Força Aérea Bruce Lemkin. A declaração dele foi dada após Pequim advertir sobre as possíveis repercussões internacionais negativas ao acordo.

Veja também:

China diz que Obama não deve se reunir com dalai-lama

"Eu acho lamentável a forma como a China reagiu", disse Lemkin, durante uma visita ao Singapore Airshow, uma importante feira do setor industrial que reúne fornecedores aeroespaciais civis e militares interessados em compradores asiáticos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Questionado sobre se Washington poderia recuar, após a resposta chinesa, incluindo a ameaça de impor sanções a companhias norte-americanas, Lemkin disse que "esta é uma decisão política baseada em um princípio e em nosso compromisso na Lei de Relações com Taiwan".

A lei norte-americana regula as relações do país com a ilha. O funcionário disse esperar que Pequim e Taipé continuem a reduzir as tensões entre os dois lados pelo diálogo.

Lemkin falou horas após a China advertir que a cooperação em temas internacionais e regionais poderia piorar e pedir que empresas dos EUA não se envolvam com o acordo de venda de armas.

"As relações China-EUA, em temas importantes internacionais e regionais, serão inevitavelmente influenciadas, e toda a responsabilidade é dos Estados Unidos", afirmou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, ao tratar do acordo.

"Nós pedimos às companhias importantes dos EUA que parem de agir e tomar parte na venda de armas para Taiwan", acrescentou o porta-voz.

Os EUA aprovaram um pacote de venda de armas para Taiwan, incluindo mísseis Patriot, helicópteros Black Hawk e outros componentes militares. O valor total do negócio é de US$ 6,4 bilhões. Para a China, porém, a ilha é parte de seu território e deve, no futuro, ser reunificada ao país.

O governo chinês sempre se opôs firmemente às vendas de armas dos EUA para Taiwan. Pequim reagiu duramente ao anúncio do negócio, cortando contatos militares e de segurança com Washington e ameaçando impor sanções em companhias envolvidas com a transação. As informações são da Dow Jones.