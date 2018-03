Após ataque, Benazir Bhutto promete manter luta pró-democracia A ex-premiê paquistanesa Benazir Bhutto prometeu nesta sexta-feira manter a luta pela democracia no Paquistão, após ataques contra seu comboio terem matado 133 pessoas no dia em que ela retornou do exílio para o país. "Meus colegas e eu queremos salvar o Paquistão e, para salvar o Paquistão, temos que salvar a democracia", afirmou Bhutto a jornalistas. "O ataque foi contra o que eu represento. O ataque foi à democracia e à própria unidade e integridade do Paquistão." Na quinta-feira, a ex-primeira-ministra de 54 anos retornou ao país para liderar o Partido do Povo do Paquistão nas eleições nacionais marcadas para janeiro. O pleito é destinado a marcar a transição no país de um governo militar a um civil. (Por Simon Cameron-Moore)