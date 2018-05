Após ataque, Chevron fecha oleoduto na Nigéria

"Suspendemos a produção para minimizar o impacto ambiental e informamos às agências governamentais relevantes e a outros interessados", disse a Chevron em nota, sem informar qual foi o volume afetado da produção no oleoduto Dibi-Abiteye.

Um grupo militante do Estado do Delta, no sul da Nigéria, reivindicou no sábado a autoria do ataque ao oleoduto. A Nigéria é o maior produtor africano de gás e petróleo, mas sofre regularmente com ataques de grupos armados, com prejuízos que eventualmente chegam a 1 bilhão de dólares.

Os militantes dizem lutar por uma distribuição mais justa dos dividendos petrolíferos, mas o limite entre a ação política e a criminalidade é difuso. Muitos chefes de grupos armados já enriqueceram com sequestros e furto de grandes quantidades de petróleo.

(Reportagem de Joe Brock)