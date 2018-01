Após ataque, Israel bloqueia rodovias em Gaza Forças israelenses interditaram as principais rodovias da Faixa de Gaza depois de palestinos terem disparado foguetes contra uma cidade israelense. No extremo sul do território, soldados voltaram a demolir casas em um campo de refugiados. Apesar das freqüentes operações militares em Gaza, Israel não conseguiu impedir ataques de foguetes contra cidades na fronteira. Helicópteros israelenses dispararam mísseis contra a Faixa de Gaza, de onde são lançados os projéteis, informou a Rádio do Exército. Críticos do plano unilateral de retirada da Faixa de Gaza apresentado pelo primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, queixam-se de que a saída dos soldados e colonos do território até o fim de 2005 resultarão na intensificação dos ataques. À medida que se aproxima a possibilidade de retirada, militantes palestinos intensificam seus ataques em uma aparente tentativa de apresentar a retirada como uma derrota israelense. Por sua vez, Israel tenta mostrar que sai por sua própria vontade. Hoje, palestinos dispararam dois foguetes de fabricação caseira contra Sderot, uma cidade de aproximadamente 20.000 habitantes a dois quilômetros da barreira que isola a Faixa de Gaza de Israel. Um foguete atingiu um depósito próximo de uma casa e outro caiu num campo aberto. Não houve vítimas.