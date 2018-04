Agências de notícias russas que divulgaram as declarações não disseram se Putin especificou qual seria a retaliação nem contra quem. Até o momento, nenhum grupo reivindicou o ataque. A suspeita, porém, recai sobre insurgentes separatistas islâmicos da Chechênia ou de outras partes da instável região russa do Cáucaso. As informações são da Associated Press.