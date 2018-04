Após ataques, clérigo anti-EUA oferece ajuda

O clérigo xiita anti-EUA, Moqtada al-Sadr (foto), ofereceu ontem ajuda ao governo iraquiano para manter a segurança no país depois que múltiplos ataques contra alvos xiitas mataram 56 pessoas na sexta-feira. Segundo autoridades locais, os atentados parecem ser uma resposta de insurgentes sunitas à recente ofensiva do Iraque contra a Al-Qaeda. A oferta de Sadr foi feita em um momento sensível para o Iraque. As eleições de março não produziram um vencedor claro e deixaram um vácuo de poder que está sendo explorado pelos rebeldes.