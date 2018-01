Após atentado, Israel defende imigração de judeus europeus

O premiê atribuiu os ataques ao terrorismo islâmico e disse que eles devem continuar nos próximos meses.

"Essa onda de atentados e assassinatos antissemitas deve continuar", disse Netanyahu ontem durante a reunião do gabinete de ministros em Jerusalém. "Os judeus merecem proteção em qualquer país, mas dizemos a nossos irmãos e irmãs: Israel é a sua casa."

O primeiro-ministro israelense disse ainda que o país está se preparando para absorver uma possível imigração em massa da Europa para Israel. Em janeiro, logo após os atentados contra o jornal Charlie Hebdo e um mercado judaico, em Paris, o premiê deu declarações similares, o que irritou líderes franceses.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2004, o então primeiro-ministro, Ariel Sharon, irritou os franceses ao pedir que os judeus do país fugissem do "antissemitismo selvagem" e fossem para Israel. Pela lei israelense, qualquer pessoa com pelo menos um avô judeu tem direito de imigrar e receber cidadania israelense automaticamente.

Na reunião de ontem, Netanyahu prometeu enviar ao Parlamento do país um projeto de lei para incentivar a imigração de judeus europeus, especialmente de países como França, Bélgica e Ucrânia.

O primeiro-ministro está em campanha pela reeleição depois de dissolver o Knesset e convocar eleições. / REUTERS