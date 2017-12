Após autorizar muro, Trump ameaça cancelar reunião com Peña Nieto

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o México, em seu perfil no Twitter, e afirmou que o vizinho deveria cancelar a próxima reunião entre os líderes dos dois países caso os mexicanos não queiram pagar pelo muro que Trump pretende construir na fronteira sul dos EUA.

"Os EUA têm um déficit comercial de US$ 60 bilhões com o México. Trata-se de um acordo unilateral desde o início do Nafta, com um número enorme de empregos e empresas perdidas. Se o México não está disposto a pagar pelo muro, que é um mal necessário, então seria melhor cancelar a próxima reunião", afirmou Trump.

Ainda ontem, a Casa Branca explicou que pedirá ao Congresso os recursos para construir o muro na fronteira e depois o valor seria "reembolsado". Trump insiste, sem apresentar provas objetivas de como fará isso, de que o México pagará pela obra.

Trump e o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, têm uma reunião marcada para a próxima terça-feira, 31 de janeiro.

Na madrugada, Peña Nieto lamentou o decreto assinado por Trump e disse que avalia se viajará a Washington na próxima semana para se reunir com o presidente americano.

"Lamento e reprovo a decisão dos Estados Unidos de prosseguir com a construção de um muro que há anos, distante de nos unir, nos divide. E afirmo mais uma vez: o México não pagará por qualquer muro", declarou Peña Nieto, também no Twitter.

A assinatura do decreto ocorreu num momento em que o chanceler mexicano, Luis Videgaray, e o ministro da Economia, Ildefonso Guajardo, se encontravam em Washington para dialogar sobre o novo rumo da relação com os Estados Unidos e para preparar a visita de Peña Nieto e a reunião com Trump. / REUTERS