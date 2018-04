Após Baby Doc, líder deposto quer voltar ao Haiti

Aristide foi deposto em 2004, deixando o Haiti em um avião norte-americano, enquanto um grupo de rebeldes se aproximava da capital. Seu retorno era uma exigência de seus seguidores do partido Fanmi Lavalas, que perdeu influência após funcionários eleitorais bloquearem sua participação nas eleições, inclusive nas de 28 de novembro, atualmente contestadas. O próprio Aristide, porém, segue como uma figura popular.

O breve pronunciamento de Aristide, emitido pelo Ministério das Relações Exteriores da África do Sul, foi um dos poucos que ele teve autorização para fazer, levando em conta as condições de asilo em que se encontra, impossibilitado de participar da política do Haiti. As autoridades haitianas têm impedido seu retorno durante anos, não respondendo aos pedidos de Aristide por um passaporte renovado, segundo Brian Concannon, diretor do Instituto Pró Aristide para a Justiça e a Democracia no Haiti, e o analista sul-africano Lyal White.

Concannon lembrou que as autoridades haitianas expediram um passaporte diplomático em 2005 para Duvalier, que estava vivendo exilado na França desde que foi expulso do país em uma revolta popular que Aristide ajudou a comandar. Anos depois, Aristide foi obrigado a firmar uma carta de renúncia e a entrar em um avião dos EUA, enquanto os rebeldes chegavam perto de Porto Príncipe. O ex-presidente afirmou ter sofrido um golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos e França. As informações são da Associated Press.