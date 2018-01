Após blecaute, energia começa a voltar em Nova York As autoridades norte-americanas informaram que vários locais afetados pelo blecaute desta quinta-feira em alguns estados dos Estados Unidos e do Canadá já estão com eletricidade. A luz voltou no início da madrugada desta sexta-feira em algumas cidades de Ohio, no condado de Westchester, Long Island e nos bairros nova-iorquinos do Queens, Brooklin e no sul do Bronx. Os vôos nos aeroportos internacionais de John F. Kennedy, em Nova York, e de New Ark, em Nova Jersey, foram normalizados. O blecaute afetou uma área com aproximadamente 50 milhões de pessoas. Para ler sobre o blecaute: Blecaute faz Nova York lembrar 11 de setembro Bush afirma que blecaute não foi ato terrorista Quatro reatores nucleares fechados pelo blecaute nos EUA Nosso repórter conta como estão as ruas de Nova York Em meio ao blecaute, prefeito pede cuidado com o calor Energia elétrica falha nos EUA e no Canadá Sobrecarga pode ter causado o blecaute Blecaute afeta quatro grandes aeroportos Este é mais um de uma longa série de blecautes Para o FBI, blecaute foi "evento natural", diz fonte