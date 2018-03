Após boatos de doença, norte-coreanos exibem fotos de ditador

A Coréia do Norte divulgou neste sábado, 11, fotografias do líder norte-coreano Kim Jong Il pela primeira vez em quase dois meses. Nas imagens, Kim está aparentemente bem apesar das versões de que ele teria passado recentemente por uma cirurgia cerebral. Vestindo seus tradicionais trajes caqui e com óculos de sol, Kim aparece em pé junto aos soldados. Os meios de comunicação norte-coreanos disseram que as fotografias foram tiradas durante visita a uma unidade militar. Ele parece saudável nas imagens, ainda que não existam informações sobre a data das fotos. As imagens foram as primeiras exibidas desde 14 de agosto. O líder de 66 anos não participou de dois eventos nacionais importantes, entre eles a comemoração dos 60 anos da Coréia do Norte. Os EUA e autoridades sul-coreanas afirmaram que Kim teria sofrido um derrame e sofrido uma cirurgia cerebral. Pyongyang negou que ele estivesse doente. Kim lidera um dos regimes mais isolados e imprevisíveis do mundo - e causa preocupação no Ocidente, pois o país possui tecnologia para desenvolver armas nucleares. Depoimentos retratam Kim como um ditador extravagante. No fim da década de 90, quando cerca de 2 milhões de norte-coreanos morreram por causa de uma crise de alimentos provocada por desastres naturais e um descontrole econômico, Kim Jong-il enviou seu cozinheiro pessoal a Tóquio para comprar sushi fresco, a Teerã para comprar caviar, a Copenhague para comprar bacon e a Paris para comprar queijos finos, vinhos e conhaques. Segundo o cozinheiro, Kim tem uma coleção de 10 mil garrafas de bebidas importadas. Em um país pobre, onde o bem mais precioso para a maioria da população costuma ser uma bicicleta velha, o clã Kim desfruta de carros importados, jet skis e motocicletas. O líder, um apaixonado por cinema, teria um acervo de mais de 20 mil filmes de Hollywood e o costume de dirigir pessoalmente as cinematográficas coreografias usadas nos grandes eventos nacionais. Famoso pelos cabelos espetados, os óculos ao estilo Elvis Presley, a túnica de trabalhador e o séquito de bajuladores, Kim estaria em seu quarto casamento. Para disfarçar a baixa estatura, sempre usa sapato estilo plataforma. Kim Jong-il assumiu o poder em 1994, após a morte de seu pai, Kim Il-sung - o fundador do Estado comunista em 1948. Com a sucessão, o clã deu início à primeira dinastia comunista do mundo.