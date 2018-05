Após briga judicial pelo filho, Goldman publica memórias

Em 2004, Goldman estava casado com a brasileira Bruna Bianchi e vivia em Tinton Falls, Nova Jersey, quando a mulher dele viajou para o Brasil com o filho de 4 anos do casal. Goldman supunha que eles iam apenas passar férias.

Chegando no Brasil, porém, Bruna anunciou a Goldman que ela ficaria no País com o menino. Ela se divorciou de Goldman e casou-se novamente, com um advogado, João Paulo Lins e Silva. Goldman passou dois anos em tribunais norte-americanos e brasileiros, até conseguir levar o menino de volta para casa, em 2009.

Bruna morreu em 2008, durante o parto de outro filho, mas o padrasto brasileiro do menino e sua avó continuaram a batalha judicial pela custódia do menor no Brasil. A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, chegou a dar declarações apoiando a iniciativa do pai para levar o menino de volta aos EUA. As informações são da Associated Press.