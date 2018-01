Após cancelar 924 voos, Turkish retoma operações; rota para SP tem atraso de 5 horas

LONDRES - A maior companhia aérea da Turquia, a estatal Turkish Airlines, informou na manhã deste sábado, 16, que todas as operações foram retomadas no principal terminal da companhia, o aeroporto Istanbul Atatürk. A companhia informa que, antes da retomada, 924 voos da empresa tiveram de ser cancelados. O voo diário entre Istambul e São Paulo deste sábado está programado, mas há expectativa de atraso de cinco horas.

Em um comunicado, a estatal Turkish Airlines informa que "por convocação do nosso presidente e comandante-chefe das Forças Armadas, Recep Tayyip Erdogan, nossas operações no aeroporto Istanbul Atatürk voltaram à rotina". A empresa pede, porém, que passageiros acompanhem as informações transmitidas por canais de comunicação da companhia para eventuais atualizações. A Turkish publicou na internet uma lista de 924 voos cancelados desde ontem. Na lista, não há nenhum com destino ou origem no Brasil. Segundo a imprensa local, forças militares rebeldes tentaram ocupar o maior aeroporto e base da empresa aérea.

Na sexta-feira, 15, o voo diário entre Istambul e São Paulo operou normalmente nos dois sentidos. Na madrugada deste sábado, 16, o voo partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos/Cumbica às 3h55 com 30 minutos de atraso e deve chegar à cidade turca às 22h05 no horário local. O voo para o Brasil deste sábado, 16, que deveria ter decolado às 9h25 de Istambul, tem partida programada para 14h10 - com atraso de quase cinco horas, segundo a empresa. Com isso, a chegada em Guarulhos, que era programada para 16h55 no horário de Brasília, é esperada para 20h59. O voo seguinte da mesma companhia, entre Guarulhos e Buenos Aires, que deveria decolar às 21h35, deve partir apenas na madrugada de domingo à 1h05.

Outras companhias continuam com as operações suspensas. A British Airways, por exemplo, cancelou todos os voos entre a

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Turquia e o Reino Unido neste sábado.